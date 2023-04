Rohstoffe Was Amerikas Lithium Hunger auslöst, zeigt sich in Orovada

Der kanadische Konzern hinter dem Projekt, Lithium Americas, versucht deshalb, gegenzusteuern. Dem Reservat spendiert das Unternehmen ein neues Gemeindezentrum, um Kritik einzufangen. Als in Orovada Bedenken aufkamen, da die 39 Lkw mit Chemikalien, die künftig täglich für den Betrieb der Mine notwendig sind, direkt an der örtlichen Schule vorbeifahren würden, bezahlte der Betrieb den Bau eines neuen Schulhauses abseits der Wege. Rund 50 Millionen Dollar, schätzen Experten, habe das Tochterunternehmen Lithium Nevada ausgegeben, um in der Region die Stimmung zu ihren Gunsten zu drehen. Viele Widerstände konnte der Konzern so überkommen, doch nicht alle Gegner sind zufrieden. Auch Bartell nicht.



Für ihn, so beschreibt er es, gehe es ums wirtschaftliche Überleben. Sollte die Mine wie geplant gebaut werden, sagt er, dann werde das Grundwasser unter seinem Land erheblich absinken. „Dann herrscht hier Dürre“, so der Rancher. Gras könne dann nicht mehr in ausreichender Menge wachsen, um seine Rinderherde zu ernähren. Mehrfach hat er deshalb bereits gegen das Thacker-Pass-Projekt geklagt. Allerdings ohne Erfolg. Vor einem knappen Monat wies ein Berufungsgericht die Beschwerden von Bartell und einigen anderen Gruppen weitestgehend zurück. Kurz darauf begann Lithium Americas mit den Bauarbeiten.