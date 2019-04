Rohstoffpartnerschaft „Wenn man Probleme anderswo lösen kann, können wir das auch“

Mongoljiibuu ist eine ehrgeizige junge Frau, sie hat die Universitätszugangsprüfung so gut abgeschlossen, dass sie sich eine Hochschule aussuchen konnte, sie erhält ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdiensts, hat sich gegen Mitstudenten den Auslandsaufenthalt in Freiberg gesichert. Und sie hat sich zwar Zeit für das Gespräch genommen – wirkt aber auch ein wenig unruhig, weil sie gleich weiter für ihre Prüfungen lernen will.