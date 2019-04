Rohstoffpartnerschaft: „Wenn man Probleme anderswo lösen kann, können wir das auch“

Shine-Od Mongoljiibuu sagt, sie habe sich schon in der Schule für Naturwissenschaften interessiert. Bei einer Berufsinformationsveranstaltung sei ihr außerdem klar geworden, dass in der Mongolei großer Bedarf an Ingenieuren herrsche – die meisten jungen Mongolen wollten Manager oder Anwälte werden. Das habe sie in ihrer Studienwahl bestärkt. An die Deutsch-Mongolische Hochschule zog es sie wegen der internationalen Ausrichtung. Am Anfang sei ihr Englisch kaum gut genug gewesen, „aber ich habe immer mehr gelernt“.