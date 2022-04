Rohstoffversorgung Kasachstan will mehr Gas, Öl und Getreide nach Deutschland liefern

Weiter erklärte Karipov: „Wir würden uns über einen Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck freuen und ich bin mir sicher, dass beide Länder weitreichende Vereinbarungen treffen können, um Deutschlands Bedarf an Rohstoffen und Verarbeitungsprodukten zu decken.“ So verfüge Kasachstan auch über bedeutende Vorkommen an Gas oder Zink, Wolfram, Silber, Blei, Chromit, Kupfer, Gold und seltenen Erden. Auch sei das Land einer der großen Getreideexporteure auf der Welt. Bisher gingen die Agrarexporte vor allem in Richtung Iran, China und Russland, so Karipov, „wir können aber auch gern mehr Getreide nach Deutschland exportieren“.