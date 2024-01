Rotes Meer Huthis kündigen trotz US-Angriffs weitere Attacken auf Schiffe an

Die Huthi haben zur Unterstützung der Hamas wiederholt Handelsschiffe im Roten Meer auf der Suezkanal-Route attackiert, die ihrer Darstellung zufolge in Verbindung mit Israel stehen. Zudem haben sie Drohnen und Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die USA und Großbritannien haben daher in der Nacht zu Freitag nach eigenen Angaben Militäranlagen der Huthi-Miliz angegriffen. Die USA haben unlängst eine Allianz zum Schutz der Handelsschifffahrt auf einem der wichtigsten Seewege der Welt gebildet. Der Einsatz trägt den Namen „Prosperity Guardian“.