Rubel-Spekulation Die Jagd nach dem Erdgas-Rubel

Zweiter Versuch: Es gibt dieses Londoner Fintech Wise, das auch in Deutschland vertreten ist. Das Unternehmen wurde groß mit der cleveren Idee, Überweisungen nicht grenzüberschreitend auszuführen, sondern die Ein- und Auszahlungen pro Land jeweils abzugleichen. Das spart die Wechselkurskosten. Beispiel: Wer etwa Geld von Deutschland auf ein Konto in Russland überweisen will, zahlt die Summe auf ein Wise-Konto in Deutschland. Wise ermittelt dann Kunden in Russland, die umgekehrt Rubel in Euro tauschen wollen und den Betrag auf ein Konto in Russland überweisen. Euro bleiben dabei in Euroland, Rubel in Russland. Gut, auch Fehlanzeige: „We’ve temporarily stopped transfers to RUB“.