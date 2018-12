 Rückblick: Pech und Peinlichkeiten im politischen Jahr 2018

Ende Mai gerät Alexander Gauland in Potsdam in eine peinliche Situation. Der AfD-Fraktionschef zieht an einem sommerlichen Dienstagabend im Heiligen See ein paar Bahnen, als Unbekannte am Ufer seine Kleidung stehlen. „Für Nazis ist hier kein Badeplatz“, hätten die Diebe gerufen, sagt Gauland später. Als der 77-Jährige am Ufer zurück ist, haben Zeugen bereits die Polizei herbeigeholt. In den sozialen Medien kursiert ein Foto, auf dem der Politiker in nichts als einer Badehose von dannen zieht.