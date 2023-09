Rückeroberung Armenien: Rund 85.000 Menschen aus Berg-Karabach geflüchtet

29. September 2023 | Quelle: dpa

Mitarbeiter des armenischen Ministeriums für Notfallsituationen sprechen mit einer älteren armenischen Frau aus Berg-Karabach bei ihrer Ankunf in Goris. Bild: Bild: dpa

Nach Aserbaidschans Rückeroberung der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus haben bisher fast 85.000 Menschen Zuflucht in Armenien gesucht. Es handele sich um Menschen, die gezwungenermaßen ihre Heimat hätten verlassen müssen, teilte Regierungssprecherin Naseli Bagdassarjan in der armenischen Hauptstadt Eriwan mit. Nach offiziellen, nicht überprüfbaren Angaben lebten zuvor 120.000 Karabach-Armenier in der Region. Das autoritär regierte Aserbaidschan hatte in einer Militäroffensive in der vergangenen Woche die seit Jahrzehnten umkämpfte Region zurückerobert.