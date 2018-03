Rückschlag für Shinzo Abe: Skandal um manipulierte Statistiken bremsen Arbeitsmarktreformen in Japan aus

TokioDas Reformer-Image von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe droht Schaden zu nehmen. Am Donnerstag kippte er einen wichtigen Teil seiner Arbeitsmarktreform, die in diesem Jahr den Schwerpunkt seiner Strukturreformen ausmachen soll. Und getroffen hat es ausgerechnet eine umstrittene Flexibilisierung der Überstundenbezahlung, für die sich die Wirtschaftsverbände stark gemacht haben. „Dies ein bedeutender Schlag für Abes Reformen“, meint der Politologe Koichi Nakano von der Sophia-Universität in Tokio.