Rückschlag für Trump: Hundertausende Kinder vor Abschiebung geschützt

Das Bezirksgericht in Brooklyn entschied am Dienstag, die Regierung dürfe Daca zwar grundsätzlich widerrufen. Sie müsse dies aber besser begründen. Das Justizministerium erklärte, an seiner Position festzuhalten. Es argumentiert, Daca sei von Obama einseitig eingeführt worden. Er habe damit den Kongress umgangen, was in dem Fall nicht zulässig sei. Die Regierung lehnt auch das Urteil des Gerichts in San Francisco ab. Dieses hatte entscheiden, Daca müsse in Kraft bleiben, solange gegen Trumps Entscheidung Rechtsmittel eingelegt seien.