 Rücktritt: Sri-lankischer Regierungschef Rajapaksa tritt zurück

Sri Lanka steckt in einem politischen Durcheinander, seit Sirisena am 26. Oktober überraschend Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe und dessen Kabinett absetzte und den früheren Staatspräsidenten Mahinda Rajapaksa zum Regierungschef ernannte. Zudem löste Sirisena das Parlament auf und setzte eine Neuwahl an. Letzteres wurde vom Obersten Gerichtshof aber umgehend kassiert – zunächst vorläufig und am Donnerstag endgültig.