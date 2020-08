Rücktritt von Japans Ministerpräsident Abe „Die Entscheidung hat viele Japaner überrascht“

WirtschaftsWoche: Shinzo Abe war seit 2012 Ministerpräsident Japans und ist damit so lange an der Macht gewesen, wie keiner seiner Vorgänger. Wie hat Abe die Wirtschaft Japans in dieser Zeit geprägt?

Felix Neugart: Abe hat mit Abenomics ein Konjunkturprogramm gestartet, dass nicht nur durch den Namen eng mit ihm verbunden ist, sondern auch in den vergangenen acht Jahren in Japan umgesetzt wurde. Seine Idee war, damit die japanische Wirtschaft anzukurbeln, die seit Jahren unter geringem Wachstum, Deflation und einer alternden Bevölkerung leidet. Das Programm ist allerdings nur bedingt von Erfolg gekrönt. Es wurde zwar Wachstum geschaffen aber nicht in dem Maße, wie Abe sich das erhofft hat. Zusätzlich leidet Japans Wirtschaft aktuell stark unter der Corona-Pandemie.