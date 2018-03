Rücktritte in Trumps Führungsteam: Das Weiße Haus befindet sich im Krisenmodus

Um im wichtigen Jahr 2018 zwischen zwei Präsidentschaftswahlen die Macht zu verteidigen, werden die Republikaner neue Wählerschichten ansprechen müssen – und das geht am ehesten durch pure, ungestörte Erfolgsbotschaften. Am Montag will die US-Regierung nach monatelanger Verzögerung Pläne für ein riesiges Infrastrukturpaket vorlegen. Mehr als eine Billion US-Dollar sollen in neue Straßen, Flughäfen und Schienen fließen. Die Finanzierung ist angesichts verhärteter Fronten im US-Kongress allerdings ungewiss.