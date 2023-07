Rüstung Biden will Verkauf von F-16-Kampfjets an Türkei vorantreiben

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 Fighting Falcon. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben seines nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan den Verkauf von F-16-Kampfjets an die Türkei vorantreiben. Biden habe seit Monaten klargemacht, dass er den Verkauf der Maschinen an die Türkei unterstütze, sagte Sullivan in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Es sei sowohl im nationalen Interesse der USA als auch der Nato, dass die Türkei die Kampfjets erhalte. „Er beabsichtigt, diese Verlegung in Absprache mit dem Kongress voranzutreiben”, so Sullivan.