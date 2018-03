Rüstung: Lettland kauft „Spike“-Panzerabwehrraketen

RigaDas baltische EU- und Nato-Mitglied Lettland wird für 108 Millionen Euro Panzerabwehrraketen des Typs „Spike“ vom israelischen Rüstungskonzern Rafael kaufen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Riga am Montag nach Unterzeichnung des Kaufvertrags mit. Abgewickelt wird das Rüstungsgeschäft über das Gemeinschaftsunternehmen EuroSpike, an dem neben Rafael auch die beiden deutsche Rüstungsfirmen Diehl und Rheinmetall beteiligt sind.