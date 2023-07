Rüstung: Medien: Nordkorea zeigt verbotene ballistischen Raketen bei Militärparade

Bereits am Mittwoch hatten Nordkorea und Russland verkündet, dass sie in Fragen der Verteidigung enger zusammenarbeiten wollten. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hielt sich in Nordkoreas Hauptstadt anlässlich des 70. Jahrestages des Ende des Korea-Krieges auf. Die Führung in Peking schickte unter anderem Li Hongzhong zu den Feierlichkeiten nach Pjöngjang, der Mitglied im Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas ist.