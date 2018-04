Rüstungsexporte: USA billigen milliardenschweren Verkauf von Geschützen an Saudi-Arabien

WashingtonDie US-Regierung will den Verkauf von Geschützen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar (gut eine Milliarde Euro) an Saudi-Arabien genehmigen. Man werde dem Geschäft zustimmen, teilte das Außenministerium am Donnerstag dem Kongress mit. Die Parlamentarier hätten 30 Tage Zeit, um Einspruch gegen den Verkauf von etwa 180 Paladin-Haubitzen einzulegen.