Rüstungshilfe: USA genehmigen Lieferungen von F-16-Kampfjets an die Ukraine

Die USA haben grünes Licht für die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine gegeben. Damit bekommt das Land erstmals ein modernes Kampfflugzeug westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Invasoren. In einem von Reuters eingesehenen Brief schrieb US-Außenminister Antony Blinken an seine Kollegen in Dänemark und den Niederlanden, der Transfer der Kampfjets und die Ausbildung ukrainischer Piloten werde von den USA voll unterstützt.