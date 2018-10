Rüstungsindustrie Saudi-Arabien ist der zweitbeste Kunde deutscher Rüstungskonzerne

19. Oktober 2018 , aktualisiert 19. Oktober 2018, 07:53 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die SPD wollten einen Exportstopp für Länder, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Doch die Lieferungen an Saudi-Arabien haben in diesem Jahr sogar zugenommen.