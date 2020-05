Rufschädigung „China könnte Schadensersatz von den USA fordern“

Es gibt also keine internationalen Regulierungen für den Umgang mit gefährlichem Biomaterial?

Im Völkerrecht gibt es für ultrariskante Handlungen einige Regelungen, zum Beispiel für die Raumfahrt, den Betrieb von Kernkraftwerken und Tankerunglücke. Aber nicht für den Umgang mit biologisch riskantem Material – das ist eine echte Lücke, die wir dringend schließen müssen. Dabei müssten auch Inspektionsmöglichkeiten geschaffen werden. Wir brauchen eine deutlich stärkere internationale Kooperation in diesem Bereich.



Allerdings ist eine Informationspflicht eingeführt worden, die man jetzt einklagen kann?

In internationalen Kreisen wird schon länger überlegt, ob man China wegen einer verspäteten Meldung der Pandemie bei der WHO verantwortlich machen kann. Nach den Erfahrungen mit Sars wurden 2005 die International Health Regulations vereinbart, wonach ein gesundheitlicher Ausnahmezustand binnen 24 Stunden zu melden ist. Allerdings haben auch die WHO und Trump selbst nicht vorbildlich reagiert, sondern das Problem verharmlost.