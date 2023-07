Rumänien Mutmaßliche Misshandlung von Senioren erschüttert Regierung

14. Juli 2023 | Quelle: dpa

Gabriela Firea ist von ihrem Amt als Familienministerin zurückgetreten. Bild: Bild: dpa

Nach Vorwürfen schwerer Misshandlung alter Menschen in privaten Heimen in Voluntari bei Bukarest ist Rumäniens Familienministerin Gabriela Firea am Freitag auf Verlangen von Ministerpräsident Marcel Ciolacu zurückgetreten. Das gab Firea bei Facebook bekannt. Am Vortag hatte Ciolacu in diesem Zusammenhang auch seinen Arbeitsminister Marius-Constantin Budai zum Rücktritt bewegt. Ciolacu und die entlassenen Minister sind Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei (PSD).