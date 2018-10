Russische Behörde Zehn Tote durch Sprengsatz auf der Krim

MoskauAuf der Krim ist nach Behördenangaben in einer Berufsschule ein Sprengkörper explodiert und hat zehn Menschen getötet. Etwa 50 weitere Menschen seien in der Stadt Kertsch verwundet worden, berichtete das Nationale Anti-Terrorismus-Komitee am Mittwoch. Der Kreml sprach von einem möglichen terroristischen Anschlag.