Russische Fischerei So macht Russland in Europa mit Fisch ein Riesengeschäft

Der in Norwegen angelandete Fisch wird zum größten Teil in die EU weiterverkauft, so der Brancheninformationsdient. Nur 10 bis 15 Prozent verarbeite oder konsumiere Norwegen selbst. Neben Kabeljau und Schellfisch, die Brancheninsidern zufolge vor allem in Frankreich, Portugal, Spanien und Großbritannien beliebt sind, haben die russischen Schiffe vor allem den in Deutschland stark konsumierten Seelachs an Bord.



Seelachs kommt allerdings inzwischen auch massiv direkt per Container aus Russland nach Deutschland, sagt Matthias Keller, Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels. Die Menge sei in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen, während die Importe aus den USA stark zurückgegangenen sind. Der Grund: Die USA müssen ihre Fanggründe zurzeit vor Überfischung schützen und haben zudem Alaskaseelachs als wichtigen Bestandteil einer gesünderen Schulspeise eingeführt.