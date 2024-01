Der schleppende Nachschub an Artilleriemunition wurde auch vom ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba bemängelt. Er kritisierte das Hochfahren der Rüstungsproduktion in westlichen Unterstützerländern als zu langsam. „Wir schätzen alles, was wir erhalten, aber das Ausmaß des Krieges verlangt mehr”, sagte er in einem Interview von „Bild”, Welt TV und „Politico” in Kiew.