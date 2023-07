Russlands Außenminister Sergej Lawrow verteidigte das Vorgehen seines Landes gegen massive internationale Kritik. In einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan beschwerte Lawrow sich einmal mehr über angeblich nicht erfüllte russische Forderungen in Bezug auf eigene Exporte, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Von türkischer Seite gab es zunächst keine Details zum Gesprächsinhalt.