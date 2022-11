Dieser Auffassung trat in New York der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths entgegen. „Wenn sich Schiffe der Initiative nicht in dem Gebiet befinden, hat der Korridor keinen besonderen Status”, sagte er im Sicherheitsrat. In der Nacht des angeblichen Angriffs am Samstag seien auch keine Frachtschiffe in dem Seegebiet gewesen. „Der geschützte Schiffskorridor ist morgens um vier nicht offen.” Deshalb habe es keine Verletzung der Vereinbarungen gegeben.