Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

19. November 2022 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten ändern an einem ungenannten Ort in der Region Donezk ihre Position. Bild: Bild: dpa

Die schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an. Es gebe „weder eine Entspannung noch eine Atempause”, sagte Selenskyj gestern Abend in seiner täglichen Videoansprache. Etwa 100 russische Angriffe seien am Vortag in der Region Donezk abgewehrt worden.