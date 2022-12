Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Rettungskräfte stehen in der Nähe eines beschädigten Gebäudes in Kiew. Bild: Bild: dpa

Die Ukraine hofft in ihrem Kampf gegen russische Drohnen- und Raketenangriffe auf die baldige Lieferung moderner und effektiver Flugabwehrsysteme aus dem Westen. „Diese Woche haben wir einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht”, sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Details nannte er nicht.