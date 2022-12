Am Vortag hatte Selenskyj nach seinem Besuch in der „Festung Bachmut” am vorderster Front im Osten der Ukraine den Willen zur vollständigen Befreiung aller russisch besetzten Gebiete bekräftigt. In Moskau wiederum wies der russische Präsident Wladimir Putin die Sicherheitskräfte an, den Schutz der Bevölkerung in den „neuen Gebieten” der Russischen Föderation zu verstärken.