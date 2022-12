Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

24. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Kein Wort vom Krieg: Beim Besuch eines Rüstungsbetrieb appellierte Putin an die Industrie - vermied aber gleichzeitig jeden Hinweis darauf, wofür das russische Militär Technik und Ausrüstung braucht. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor möglichen russischen Angriffen an den kommenden Feiertagen und während der Urlaubszeit gewarnt. Kremlchef Wladimir Putin kurbelt unterdessen die Rüstungsindustrie Russlands an. An den Fronten wurden russische Verstärkungen erkannt. Am Samstag verteidigt sich die Ukraine seit 304 Tagen gegen den russischen Angriffskrieg.