Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

31. Januar 2023 | Quelle: dpa

Ein Kunstwerk des Straßenkünstlers TvBoy auf einem Panzer zeigt eine Taube mit einem Olivenzweig. Bild: Bild: dpa

Knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Notwendigkeit eines vollständigen Sieges seines Landes bekräftigt. „Der russische Terror muss überall und in jeder Hinsicht verlieren: sowohl auf dem Schlachtfeld als auch insofern, dass in unserem Land keine einzige Ruine übrig bleibt”, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „So dass wir alles wiederaufbauen und damit beweisen können, dass die Freiheit stärker ist.”