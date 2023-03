Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

25. März 2023 | Quelle: dpa

Ein ukrainischer Soldat feuert an der Frontlinie nahe Bachmut eine Panzerfaust ab. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt beim Wiederaufbau des durch den russischen Angriffskrieg zerstörten Landes auch auf die Unterstützung der Weltbank. Bei einem Treffen mit Vertretern der Entwicklungsbank seien neue vielversprechende Programme besprochen worden, sagte Selenskyj gestern in seiner allabendlich in Kiew verbreiteten Videobotschaft. „Natürlich haben wir uns auf den Wiederaufbau konzentriert - und alles, was getan werden muss in den vielen ukrainischen Städten und Dörfern, die unter den Terroranschlägen der Besatzer gelitten haben”, sagte er.