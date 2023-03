Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

27. März 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten feuern einen Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Bachmut ab. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Mitbürger zu mehr Unterstützung der Soldaten ihres Landes im Krieg gegen den russischen Aggressor aufgerufen. Während teils weit entfernt an der Front gekämpft werde, dürften der Krieg und seine Akteure im Hinterland nicht aus dem ständigen Bewusstsein rücken. „Die Situation an der Front steht immer im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit”, sagte er gestern in seiner allabendlichen Videoansprache.