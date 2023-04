Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

03. April 2023 | Quelle: dpa

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Bild: Bild: dpa

Russland hält an der angekündigten Stationierung seiner taktischen Atomwaffen in Belarus fest und will sie an der Grenze zum Nato-Staat Polen positionieren. Das kündigte der russische Botschafter in der belarussischen Hauptstadt Minsk gestern an.