Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

16. Mai 2023 | Quelle: dpa

Panzer des Typs M1A2 Abrams stehen auf dem Gelände der 1. Brigade der 3. Infanterie-Division (Raider Brigade) in Grafenwöhr. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach einer Tour durch vier europäische Staaten wieder in die Ukraine zurückgekehrt. „Wir kehren mit neuen Verteidigungspaketen nach Hause zurück: mehr Munition, stärkere Waffen für die Front, mehr Schutz für unsere Leute, mehr politische Unterstützung”, fasste der 45-Jährige die Reise in einem im Zug aufgezeichneten Video am Montag zusammen. Bei allen Gesprächen in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sei seine Friedensformel über einen kompletten Abzug der russischen Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine besprochen worden.