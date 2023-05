Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

20. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die USA wollen die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fliegt von einem Gipfel zum nächsten. Nach seinen Gesprächen beim Treffen der Arabischen Liga in Dschidda am Freitag machte sich Selenskyj auf den Weg zum Gipfel der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Hiroshima.