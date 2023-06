Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten stehen auf einem schwedischen CV90-Schützenpanzer. Bild: Bild: dpa

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet nach Meinung der Führung in Kiew inzwischen immer mehr Schaden in Russland selbst an. Es sei erkennbar, „dass der Krieg in seinen Heimathafen zurückkehrt”, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Es blieb unklar, ob er damit die wirtschaftlichen Probleme Russlands oder den kurzzeitigen Aufstand der Wagner-Söldner vom Wochenende meinte. „Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Schaden richtet sie in Russland selbst an”, sagte Selenskyj.