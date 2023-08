Selenskyj lobte in seiner Ansprache das Treffen von Verbündeten der Ukraine am Roten Meer in der Stadt Dschidda, bei dem es auch heute um seine Formel für einen künftigen Frieden geht. In Saudi-Arabien seien 42 Staaten von verschiedenen Kontinenten vertreten, die durch das internationale Recht vereint seien. Ein Kernpunkt von Selenskyjs „Friedensformel” ist der Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. In Dschidda seien auch wichtige bilaterale Treffen geplant, sagte Selenskyj.