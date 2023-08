„Wir vergessen nicht unser Hauptziel - den Krieg zu gewinnen und das Land nicht zu verlieren”, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Seine Truppen standen an vielen Frontabschnitten im Süden und Südosten unter Druck. Dem Bericht des Generalstabs in Kiew zufolge rückten die ukrainischen Truppen selber nur an zwei Stellen vor. Heute ist für das Land der 534. Tag in der Abwehr der russischen Invasion.