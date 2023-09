Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

04. September 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Selenskyj wechselt seinen Verteidigungsminister Olexij Resnikow aus. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt seinen Verteidigungsminister und will mitten in der Gegenoffensive nun den jungen Politiker Rustem Umerow in dem Amt sehen.