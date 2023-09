Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

15. September 2023 | Quelle: dpa

Menschen in Kiew knien nieder, während Soldaten den Sarg eines Kameraden tragen, der in einem Gefecht getötet wurde. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Medien zufolge nach seiner geplanten Rede vor der UN-Generalversammlung in New York auch Washington besuchen. In der kommenden Woche seien ein Treffen mit Präsident Joe Biden im Weißen Haus und Gespräche mit Mitgliedern des Kongresses im Kapitol geplant, berichteten unter anderem die „Washington Post”, „Bloomberg” und „CNN”. Derweil setzt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die russischen Truppen bei der Stadt Bachmut im Donbass weiter unter Druck.