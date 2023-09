Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

27. September 2023 | Quelle: dpa

Ein zerstörter Panzer ist durch das Fenster eines Fahrzeugs an der Frontlinie in der Nähe von Klischtschijiwka bei Bachmut zu sehen. Bild: Bild: dpa

Russland hat den USA und Großbritannien eine Beteiligung an der Attacke auf das Hauptquartier seiner Schwarzmeerflotte auf der Krim vorgeworfen. Kiew meldete unterdessen die Rückkehr von Wagner-Kämpfern bei Einsätzen in Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.