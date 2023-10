Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

01. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj verkündet die Gründung einer Allianz der Verteidigungsindustrie. Bild: Bild: dpa

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat bei einem Besuch in der Ukraine dem Land Unterstützung für den Kampf gegen Russlands Angriffskrieg und Hilfe für einen EU-Beitritt zugesichert. Die Ukraine brauche intakte Sicherheitsstrukturen für einen Beitritt zur Europäischen Union, sagte Borrell am Samstag in der ukrainischen Hafenstadt Odessa.