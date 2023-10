Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

03. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (hinten M) nimmt an dem informellen EU-Außenministertreffen teil. Bild: Bild: dpa

Nach dem Besuch der EU-Außenminister in Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich in Bezug auf eine baldige EU-Mitgliedschaft seines Landes gezeigt. „Wir alle wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Ukraine ein Mitglied der EU wird”, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Mit Blick auf den Besuch der Diplomaten aus den 27 EU-Staaten fügte er hinzu: „Also hat das Treffen eigentlich schon in der EU stattgefunden.”