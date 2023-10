Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

22. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein ukrainischer Marinesoldat geht durch ein Gelände an der Frontlinie nahe des Flusses Dnepr. Bild: Bild: dpa

Die Ukraine will mit einem großen Treffen nationaler Sicherheitsberater zahlreicher Staaten in Malta ihren geplanten Friedensgipfel weiter vorbereiten. Zu den Gesprächen in einer Woche würden mehr als 50 Teilnehmer erwartet, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Zu den Verhandlungen über seine „Friedensformel” werde in Malta auch die Türkei „ihre gewichtige Stimme und Haltung” einbringen, teilte er nach einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan mit.