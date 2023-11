Die Ukraine arbeite an neuen Gesetzen und an einer Stärkung ihrer staatlichen Institutionen, um die EU-Standards einzuführen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. „Die Ukraine wird in der EU sein.” Die Mitgliedschaft bedeute für die Ukraine „wirtschaftliche Sicherheit und soziale Stabilität”. Das Land überlebt in seinem Kampf gegen die russische Invasion auch dank der Milliardenhilfen der EU.