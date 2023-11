Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

20. November 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten fahren mit einem Boot auf dem Fluss Dnipro an der Frontlinie in der Nähe von Cherson. Bild: Bild: dpa

Das ukrainische Militär setzt sich eigenen Angaben zufolge in der umkämpften Region Cherson südöstlich des Flusses Dnipro fest. „Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson”, teilte der Generalstab am Sonntagabend auf Facebook mit.