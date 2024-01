Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

04. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Freiwilliger räumt die Trümmer eines Wohnhauses weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde. Bild: Bild: dpa

Russland setzt seine Serie nächtlicher Luftangriffe auf die Ukraine fort. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde am späten Mittwochabend Luftalarm ausgelöst. „Eine Explosion in Charkiw. Die Besatzer schlagen zu”, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow auf Telegram. Angaben zu Schäden oder Verletzten gab es zunächst nicht. Mehrere Stunden flogen auch russische Kampfdrohnen über der Ukraine und bedrohten Gebiete im Süden und Westen.