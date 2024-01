Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

12. Januar 2024 | Quelle: dpa

Lettland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland leisten. Mit seinem Besuch will Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, Edgars Rinkevics, Präsident von Lettland, für die «kompromisslose Unterstützung der Ukraine» danken. Bild: Bild: dpa

Lettland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland leisten. Das nächste Hilfspaket werde Haubitzen, 155-mm-Artilleriemunition, Systeme zur Panzer- und Flugabwehr sowie Raketenwerfer, Geländefahrzeuge, Handgranaten, Hubschrauber und weitere Ausrüstung umfassen, sagte Staatspräsident Edgars Rinkevics in Riga nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj. Auch will Lettland in diesem Jahr 3000 ukrainische Soldaten ausbilden und die Ukraine bei der Produktion von Drohnen unterstützen.