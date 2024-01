Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

20. Januar 2024 | Quelle: dpa

«Der Welt wird immer klarer, dass noch mehr Kriege am Horizont sein könnten», sagt Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Führung „Wahnsinn” vorgeworfen und vor möglichen neuen Kriegen in der Welt gewarnt. „Wegen des Wahnsinns der russischen Führung sind alle Nationen der Welt nun mit einer Periode der Unbestimmtheit und Unsicherheit konfrontiert”, sagte Selenskyj am Freitag in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.